В Литве обновлен список пораженных стран – вычеркнута Исландия

Из-за распространения мутаций COVID-19 и риска их распространения в странах ЕС в Литве по-прежнему проводят жесткий контроль приезжающих из других стран, сообщает Минздрав.

В списке пораженных стран остаются страны, в которых распространяются штаммы и те страны, которые на карте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний окрашены в красный цвет. Из списка пораженных стран была вычеркнута Исландия, а также Гваделупа, Реюньон, Мартиника. В Норвегии пораженным считается лишь Осло.

Сейчас во многих странах фиксируют мутации коронавируса, однако лишь в 7 странах распространение мутаций вызывает беспокойство: это Ирландия, Дания, Великобритания, Нидерланды, Бразилия, Израиль и ЮАР.

Все приезжие из этих стран должны предъявить отрицательный тест, сделанный за 48 ч. или сдать тест в Литве. Кроме того, они обязаны 14 дней провести в изоляции, с возможностью сокращения срока изоляции до 10 дней, если за свой счет сдадут тест.

Важно отметить, что остаются в силе разные требования к изоляции. Они зависят, откуда человек приехал.

Правила изоляции для людей из стран, где распространяются новые штаммы, гораздо более жесткие: нельзя гулять, покидать место изоляции можно только для получения неотложной медицинской помощи или для поездки в мобильный пункт. С разрешения НЦОЗ можно ездить на похороны, менять место изоляции или в медучреждения для получения услуг.

Люди, приехавшие из стран, где распространены штаммы, должны изолироваться в отдельных квартирах или домах, или в изолированной части дома, где есть отдельный санузел. Вместе могут изолироваться лишь те, кто приехал вместе. Исключения - взрослые, которые должны находиться рядом с несовершеннолетними, им надо изолироваться с детьми, даже если они никуда не ездили.

Приезжие из других стран во время изоляции могут гулять, но нельзя удаляться от дома больше, чем на 1 км, могут выходить из места изоляции, не информируя НЦОЗ, если отлучаются по причинам, разрешенным в соответствующем списке НЦОЗ. Кроме того, эти люди могут изолироваться в той же квартире с членами семьи, которые никуда не ездили, только они должны минимально пользоваться общими пространствами и находиться в отдельной комнате.

Минздрав отмечает, что в отдельных случаях изоляцию могут не назначать. Исключения касаются представителей отдельных профессий или людей, приехавших по важным семейным обстоятельствам (на похороны или для встречи с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии), эти люди должны сдать тест на коронавирус. На приезжих из третьих стран распространяется меньше исключений.

Важно отметить, что переболевшим или привитым от коронавируса не надо ни тестироваться, ни изолироваться, если они предоставят соответствующие справки (с переводом на английский, литовский или русский язык).

Переболевшие коронавирусом могут не изолироваться в течение 90 дней после болезни (такой же срок действует и в случае вакцинации).

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что коронавирус постоянно мутирует. Одни мутации не имеют какого-то серьезного значения, другие способствуют более активному распространению вируса и вызывают тяжелые формы заболевания.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендует отказаться от ненужных поездок, а также усилить меры контроля за путешественниками, включая тестирование и изоляцию, особенно это касается территорий, на которых распространены штаммы.

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