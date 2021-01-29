Президент Литвы: комментарий Ракутиса о Холокосте - печальное недоразумение

Высказывания члена фракции консерваторов Сейма Литвы, депутата и историка Валдаса Ракутиса о Холокосте являются печальным недоразумением, и такие рассуждения лишь еще больше оскорбляют близких погибших, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

"На самом деле, печальное недоразумение, которое прозвучало действительно в такой памятный день, в который мы все совершаем поклон и памятью остаемся с жертвами, которые понес еврейский народ во время Второй мировой войны", – сказал президент журналистам в пятницу.

"Жаль, что от достаточно компетентных людей, обладающих большой политической ответственностью, иногда мы слышим такие рассуждения, который делают очень больно близким жертв, нашим партнерам, поэтому, я надеюсь, что мнение господина Ракутиса не отражает мнение фракции или мнение Сейма", – добавил он.

Из-за вызвавшего негативные оценки комментария о Холокосте В. Ракутисс уходит с должности председателя парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти.

Возмущение его комментарием высказал и лидер Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД, консерваторов), глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, от слов коллеги отмежевалась и фракция консерваторов в Сейме.

"Я думаю, что было достаточно комментариев, опровержений со стороны руководителя партии, и все же, мы приносим извинения за недоразумение и просим не делать из этого поспешных выводов", – сказал президент Литвы.

В пятницу В. Ракутис извинился "перед всеми людьми, которые почувствовали себя обиженными, перед своими коллегами, руководством и членами партии, дипломатами и гражданами дружественных стран за то, что эти интерпретации смазали присущую Дню памяти Холокоста скорбь".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!