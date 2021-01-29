Дефицит сектора центральной власти Литвы – 9,6% от ВВП

BNS ru.DELFI.lt

В прошлом году дефицит сектора центральной власти Литвы составил 4,678 млрд евро или 9,6% внутреннего валового продукта 2020 года. Дефицит сектора власти был на 4,547 млрд евро больше, чем в 2019 году, когда он достигал 131,6 млн евро или 0,3% ВВП.

Доходы сектора центральной власти составили 14,232 млрд евро, расходы - 17,919 млрд евро, сообщило Министерство финансов, ссылаясь на предварительные данные. Изменения сделок с нефинансовым имуществом были позитивными и составляли 991,2 млн евро. Налоговые сборы составили 55,5% доходов центральной власти, а социальные взносы – 34,8%. В прошлом году основную часть расходов составили социальные выплаты – 52,1%, дотации – 11,9%, зарплаты и соцстрахование – 11,7%. В сектор центральной власти входят государственный бюджет, фонды социального страхования (Sodra - Соцстрах, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд занятости), а также внебюджетные фонды: Приватизации, Гарантийный, Резервный ( Стабилизационный ), Закрытия Игналинской атомной электростанции (Ignalina), Гарантий сельскохозяйственных займов, Счет восстановления сбережений, а также Фонд госимущества и Имущественный банк (Turto bankas), средства Фонда сельскохозяйственных кредитов и гарантий, находящиеся на казначейских счетах. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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