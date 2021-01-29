Жигимантас Павилёнис предлагает балтийские санкции против Путина, если Навального не отпустят

Российский оппозиционный политик Алкесей Навальный по-прежнему остается под арестом. Он задержан на 30 суток, до 15 февраля, и Московский областной суд накануне оставил решение в силе. Жигимантас Павиленис, глава Комитета Сейма Литвы по иностранным делам, считает это явным и неприкрытом актом политического преследования. По его мнению, арест Алексея Навального – следствие того, что цивилизованное мировое сообщество слишком долго закрывало глаза на действия Путина. Но сейчас есть возможность исправить ошибку.

- После ареста Навального министры иностранных дел стран Балтии высказались, что необходимы срочные санкции, а не только заявления. Насколько такие заявления стран Балтии находят поддержку среди остальных европейских стран?

- Думаю, это станет реальностью через некоторое время. Мы бы хотели, чтобы это была незамедлительная реакция, инстинкт. Видя эти события, надо […] реагировать сразу, чтобы дикари поняли, что нельзя убивать, и что за это будет расплата. Такие сигналы уже есть, как глобальный Магнитский, список Европейского союза. [Но сейчас] они ещё ждут: «а может, Путин выпустит Навального? Может, станет хорошеньким?». Но мы в это просто не верим. И эта [задержка], и нежесткая корректная реакция – мы за них платим большую цену: платим жизнями людей или территориями. И, как сказала Виктория Нуланд, будущий [представитель] Госдепа: то, какой Путин стал – это наша вина.

Когда Путин только начал всё дело, в 2000 году, мы уже говорили Европе: как вы можете финансировать того, кто всю демократию в России закрывает? Сегодня закрывает демократию, а завтра пошлет танки на нас. Это ясная цепочка. Нам они не поверили. Когда была война в Грузии, оккупация грузинских территорий, мы опять сказали: если не будем реагировать, то будет плохо. Но опять – никакой реакции. Когда я был зам. министра иностранных дел, я сказал: это Мюнхен 21 века, вы позволяете ему так делать, и он пойдёт дальше. И сейчас уже американцы […] согласились: «да, это была наша большая ошибка». Обама пошёл на новые красивые отношения с Путиным. Это большая ошибка, за которую уже заплатила Украина. Потому именно от нас зависит, как долго Путин [будет проводить] свою бесчеловечную политику. […] Когда я был послом в Вашингтоне, я говорил не раз: самую большую цену за эту политику платят россияне, причём платят уже очень много лет.

- В случае с Беларусью мы видели, что Литва была впереди других европейских стран и вводила индивидуальные санкции. В случае с Алексеем Навальным и с Россией, можем ли мы видеть индивидуальные санкции от Литвы, и какими они могут быть?

- Мы еще надеемся, что будут европейские санкции. Я не думаю, что Путин отпустит Навального. А если не отпустит, тогда будут европейские санкции. Но если и тогда не будут, тогда мы будем вводить, я думаю, балтийские санкции. Мы всегда движемся вместе. Мы будем говорить со своими союзниками. Сразу был большой интерес в Лондоне. Они видят всё [происходящее] нашими глазами.

Американские санкции, я думаю, будет самым главным. Сейчас – «романтический» период переговоров по старту. Он закончится как раз тогда, когда будет решение по Навальному. Думаю, в феврале трансатлантический мир сплотится, и Путин заплатит свою цену. Но я бы хотел, чтобы он заплатил эту цену вчера, и 20 лет тому назад. Уже тогда, когда [...] снимали губернаторов, закрывали партии и медиа, мы должны были реагировать, а этого не сделали. Так это – наша вина, что он таким вырос.

- Блокирование полномочий России в ПАСЕ. Насколько эта инициатива нашла поддержку и насколько есть шанс, что такое решение будет принято?

- Я не думаю, что получится это сделать, потому что она вообще не должна была вернуться в ПАСЕ после того, что путинский режим сделал в Украине. Я не думаю, что баланс на нашей стороне. Но опять говорю: это будет очень зависеть от Вашингтона. Первые встречи натовских и европейских лидеров с Байденом будут в Брюсселе, это уже большой знак. Если Байден приедет на эту встречу и уже в эти дни и месяцы ясно покажет – уже в феврале, надеюсь – что он не только говорит, но и защищает демократию.

Автократические режимы [раскалывают] наши общества. Они любят радикалов. А он – человек-центр, человек-мост. Он хочет соединить свободные народы, чтобы мы защитили ценности, которые всех нас объединяют. И если он это покажет в феврале, то, я думаю, все организации почувствуют это. Это и экономически большой интерес, и вакцинный интерес, чтобы выжить. Если мы не будем работать с Америкой, то будет очень трудно со всех сторон. И Китай будет очень много дел делать с нами, раскалывать, и Россия агрессию [предпринимать]. Так что нам всем нужно объединиться, и не только с Америкой, но сейчас и с Лондоном.

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