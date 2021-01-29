Президент Литвы: в конце февраля мы должны быть готовы прививать по 10 000 человек в день

Дайнора Карклите ru.DELFI.lt

Gitanas Nausėda Foto: LRPK

Президент Литвы Гитанас Науседа и мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в пятницу обсудили подготовку столицы к вакцинации жителей от коронавируса. По словам главы страны, в конце февраля мы должны быть готовы прививать по 10 000 человек в день.

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