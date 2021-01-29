Санаторий Belorus в Друскининкай обратился в суд из-за замороженных счетов

Расположенный в Друскининкай санаторий Belorus ("Беларусь") сообщил, что из-за замороженных счетов обратился в Вильнюсский городской участковый суд (ВГУС).

"Мы обратились во ВГУС по поводу обязательства для Swedbank прекратить нарушение договора", - сказал в пятницу BNS председатель трудового совета санатория Владиславас Шаруцкис.

Банк заморозил счета санатория в декабре, мотивируя это санкциями Евросоюза (ЕС).

Представители суда информировали BNS, что пока не получили обращение.

По данным Центра регистра, санаторий Belorus принадлежит Управлению делами Президента Республики Беларусь. Его возглавляет Виктор Шейман.

ЕС в конце 2020 года ввел санкции для Главного хозйственного управления, которое подчинается непосредственно Управлению делами Президента Республики Беларусь.

Сам В. Шейман был включен в санкционные списки ЕС более десяти лет назад.

Заморозившйи счета санатория Swedbank не детализирует, на каком основании было принято решение о замораживании счетов санатория.

Как информировали BNS представители Еврокомиссии, Управление делами Президента Республики Беларусь не включено в санкционные списки, поэтому к нему не применяется замораживание средств, разве что будет установлено, что "его имущество или экономические ресурсы принадлежат или находятся в управлении указанного в списке лица или субъекта".

ЕС ввел санкции для белорусского режима из-за фальсификации результатов выборов и насилия против участников мирных протестов.

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