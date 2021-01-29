План вакцинации от COVID-19 в Литве: когда получат прививку неприоритетные группы жителей

Начать массовую вакцинацию населения от коронавируса Министерство здравоохранения Литвы планирует в июле, а до этого времени намечается привить тех, кто относится к нескольким десяткам различных приоритетных групп.

Это предусмотрено в обнародованном в пятницу плане вакцинации.

В конце декабря в Литве началась вакцинация медиков, которые работают с больными COVID-19, и, как сообщает Минздрав, их вакцинация (двумя дозами) сейчас заканчивается.

Между тем в феврале планируется завершить вакцинацию (двумя дозами) пациентов самого высокого риска, волонтеров, работников учреждений длительного ухода и поддерживающего лечения, социальных учреждений и их подопечных, которая была начата в январе.

В январе и феврале двумя дозами вакцины намечается привить работников лабораторий, которые проводят проверки тестов на коронавирус, специалистов, осуществляющих эпидемиологическую диагностику при вспышках заболевания, работников поликлиник и других медучреждений, у которых нет прямого контакта с больными COVID-19, аптекарей, военных из международных операций, будущих олимпийцев и паралимпийцев, членов команд, онкологических больных, педагогов.

Их вакцинация должна быть завершена в марте.

Также в феврале, марте и апреле предполагается привить двумя дозами вакцины людей старше 80 лет. Жителей возрастной группы 65-79 лет будут прививать в апреле-мае.

Вакцинация больных хроническими заболеваниями должна начаться в мае и продолжаться до июля.

В июле и августе намечается привить пациентов специализированных стационаров психиатрических услуг, в отношении которых судом назначены принудительные ограничительные меры, а также лиц, выполняющих важные для общества функции.

Также в июле намечается начать массовую вакцинацию населения.

Минздрав подчеркивает, что это предварительный график.

Министерство указывает, что исходило из графиков поставок вакцин всего двух производителей – BionTech и Pfizer, а также Moderna. Как только будут получены новые данные, график будет обновлен.

Проводить вакцинацию переболевших планируется по прошествии трех месяцев после того, как у них был диагностирован коронавирус.

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