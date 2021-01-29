Из-за комментария о Холокосте литовский депутат уходит с должности главы парламентской комиссии

Из-за вызвавшего негативные оценки комментария о Холокосте с должности председателя парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти уходит историк, консерватор Валдас Ракутис.

"По просьбе партии и руководства фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД), принимая на себя политическую ответственность, не желая, чтобы из-за этого моего заявления была осложнена очень важная деятельность Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти, а также следуя западной политической традиции, я принял решение (...) уйти с должности председателя комиссии", - говорится в распространенном в пятницу сообщении члена сейма.

"Надеюсь, что этот шаг поможет снять ненужную напряженность как внутри страны, так и за рубежом с важными для нас стратегическими партнерами, а также позволит развиваться дальнейшей дискуссии в конструктивном направлении", - сказал он.

В комментарии по случаю Дня памяти Холокоста В. Ракутис говорит, что хотел обратить внимание на то, что в такой день нужно говорить не только о памяти жертв, но и анализировать причины и проявления этого явления.

"Вместо того, чтобы помочь людям углубиться в суть явления, понять его сложность, этот текст вызвал огромное недовольство и международную бурю, обидел и разочаровал многих дорогих мне людей. Признаю, что несколько неосторожно подобранных слов и обобщения не были точными и пригодными в контексте этого дня, а также дали основание для интерпретация и спекуляций, которые я точно не ставил целью и хотел избежать", - утверждает В. Ракутис.

В своем пятничном заявлении парламентарий извинился "перед всеми людьми, которые почувствовали себя обиженными, перед своими коллегами, руководством и членами партии, дипломатами и гражданами дружественных стран за то, что эти интерпретации смазали присущую Дню памяти Холокоста скорбь".

Председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти в своем опубликованном в среду комментарии, говоря о нацистских коллаборантах, высказался и о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами.

"Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимает ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают ружье в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на "стрибов" (сотрудников советских репрессивных структур, литовский неологизм от слова "истреблять" - ред.). Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков", – написал В. Ракутис.

Публикация вызвала критику и руководства СО - ЛХД, и Еврейской общины Литвы, и зарубежных дипломатов.

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