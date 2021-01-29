Правительство блокирует внедрение китайского оборудования в аэропортах Литвы из-за угроз безопасности

Правительство Литвы предприняло решительные меры, чтобы не допустить внедрения оборудования для рентгена багажа от китайского государственного предприятия Nuctech в аэропортах страны из-за угрозы национальной безопасности.

Негативное заключение вынесла на этой неделе правительственная комиссия, которая проверяет важные для национальной безопасности сделки, это заключение будет представлено правительству.

"Исходя из соображений национальной безопасности, комиссия сделала заключение, что сделка не соответствует интересам национальной безопасности. Такое заключение комиссия внесет в правительство", - подтвердила в пятницу BNS пресс-атташе премьера Раса Якилайтене.

Она также сказала, что комиссия "опиралась на предоставленную ведомствами информацию, которая не подлежит обнародованию".

Государственное предприятие Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") в прошлом месяце подтвердило BNS, что Nuctech участвовала в конкурсе на оборудование систем проверки багажа.

В правительственную комиссию по поводу китайских инвестиций обратились и сама компания Lietuvos oro uostai, и председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Лауринас Кащюнас.

Л. Кащюнас тогда предупредил, что оборудование Nuctech для рентгеновской проверки в аэропортах может собирать данные о пассажирах и багаже, которые, в соответствии с китайскими законами, будут доступны службам разведки и безопасности Китая.

Согласно закону, управляющая международными аэропортами Вильнюса, Каунаса и Клайпеды компания Lietuvos oro uostai значится в списке предприятий, важных для обеспечения нацбезопасности Литвы.

Американская газета Wall Street Journal в июне прошлого года сообщила, что агентства США развернули активную кампанию против деятельности Nuctech в Европе.

В статье говорилось, что Совет по национальной безопасности и несколько агентств США стараются убедить европейские правительства отказаться от оборудования Nuctech, системы проверки грузов, багажа и пассажиров часто устанавливаются в морских портах и аэропортах, а также на пунктах погранконтроля во всей Европе.

Критики говорят, что стратегия низких цен Nuctech позволяет предположить, что предприятие действует не на коммерческих началах, а стремится получить контроль над стратегической инфраструктурой.

Литовские разведслужбы в прошлом году предупреждали о том, что "стремление Китая получить технологическое превосходство и активное проникновение его инвестиций повышают уязвимость других государств и риск потери контроля над инфраструктурой".

Л. Кащюнас в пятницу приветствовало решение правительства.

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