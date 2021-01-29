Печальная сторона пандемии: в Литве на треть выросло количество убийств в ближайшем окружении

В прошлом году, по сравнению с 2019 г., количество убийств в ближайшем окружении увеличилось на треть, сообщает Департамент статистики Литвы.

В 2019 г. в ближайшем окружении совершено 21, а в прошлом году – 28 убийств.

По данным полиции, в прошлом году количество убийств увеличилось на 12%.

"Большая часть убийств происходит в ближайшем окружении, во время бытовых конфликтов, когда хватают первый попавшийся под руку предмет (нож, топор и т.д.) и им ранят находящегося рядом человека", – сказано в сообщении.

По данным полиции, пандемия меньше преступлений было совершено в общественных местах, например, было меньше нарушений общественного порядка, грабежей, краж.

"Беспокойство вызывает психологическое состояние людей, они сидят дома, закрыты, они не общаются с другими людьми, что влияет на их состояние, они становятся непрогнозируемыми", – сказала полиция.

По данным департамента, эта ситуация может наращивать число насильственных преступлений в ближайшем окружении.

Всего в 2020 году зарегистрировано 7132 насильственных преступления в ближайшем окружении, это на 7,3% меньше, чем в 2019 году.

На 38,7% сократилось количество сообщений о сексуальном насилии, однако количество легких телесных повреждений выросло на 13%.

94,4% насильственных преступлений в ближайшем окружении в прошлом году - это легкие телесные повреждения.

В 2020 году было зарегистрировано 6700 легких телесных повреждений.

От насилия в ближайшем окружении в прошлом году пострадали 7332 человека, 62% из них - горожане. 80% взрослых пострадавших - это женщины, 79,5% из них пострадали от партнера.

10,5% пострадавших - дети до 18 лет, 84,8% пострадали от рук родителей или приемных родителей.

58% подозреваемых в насилии - люди с профессиональным образованием, 22,1% – с основным, 11,7% – с высшим, 8,2% – с начальным или без образования.

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