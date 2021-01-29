Юрбаркский район попросит правительство снять карантинные ограничения: люди устали

Мэр Юрбаркского района Скирмантас Моцкявичюс в понедельник намерен обратиться в правительственную комиссию по чрезвычайному положению и попросить отменить в муниципалитете действие карантинных ограничений, об этом 29 января утром сообщило радио LRT.

Моцкявичюс сказал LRT, что такое решение поможет ученым лучше следить за ситуацией в стране и учиться на ошибках.

"Мы не можем ждать и наблюдать за тем, что будет. Жители устали. Чем дольше это тянется, тем больше жители не доверяют правительству, руководителям. Мы не можем держать жителей в неизвестности", – объясняет он свое предложение.

Моцкявичюс сказал Delfi, что в Юрбаркском районе могли бы исследовать модель ослабления карантина.

"Это наше предложение. Наверное, все видят тенденцию сокращения числа заболеваний. Хотелось бы начать с одной территории в Литве, с нашего муниципалитета, начать последовательный выход из карантина.

Мы знаем, что этот процесс будет нелегким во всей Литве. Я думаю, у нас можно испытать модели, ведь у нас меньше всего заболеваний, мы находимся в центре Литвы. Этот муниципалитет подходит для тестирования, на основе сделанных здесь выводов можно предположить, что похожей будет ситуация по всей стране", – сказал мэр.

"Каждый из нас должен будет осознать, что мы можем заразить друг друга. Надо объяснить людям, что важно беречь себя, это путь к к какому-то просвету. Это путь для других тоже", – сказал Моцкявичюс.

Он заметил, что люди устали от карантина, им нужна какая-то надежда. Этой надеждой, по его словам, может быть смягчение карантина. Это может дать надежду не только жителям района, но и другим жителям Литвы. Они, видя такой пример, станут осторожнее, уровень заболеваемости будет снижаться.

"Проще всего ничего не делать. Но мы предлагаем провести этот важный для всей Литвы эксперимент", – сказал Моцкявичюс.

В Юрбаркском районе больных меньше всего, сейчас это меньше 200 случаев на 100 000 жителей за 14 дней (Литве 480).

Правительство Литвы обещало 1 февраля представить план послаблений карантина.

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