Прогноз погоды: какими будут выходные и начало следующей недели

В пятницу днем на северо-востоке будет пасмурно. В Шяуляй, Паневежисе и Утене пройдет небольшой снег. Температура составит 2-4 градуса мороза. Примерно такой погода будет и в столице, солнца не будет. Между тем в Алитусе и Каунасе будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит 3 градуса мороза, пройдет небольшой снег. В Жемайтии и на море местами также выпадет снег, но время от времени будет появляться и солнце. В Тельшяй будет около 3, в Таураге около 2 градусов тепла, а в Клайпеде около 0. Будет дуть северо-западный, западный ветер.

В субботу вероятность осадков невелика, небольшой снег пройдет лишь местами. Ночь будет облачной с прояснениями, температура опустится до 4-9 градусов мороза, а местами до 10-12 градусов. Днем снег не будет таять, на большей части страны будет чуть ниже 0, только у моря будет 1 градус тепла.

В воскресенье ночью особых осадков не будет, усилится ветер. Ночью будет 3-8, у моря 0-2 градуса мороза. Днем придет зона осадков, во многих районах, особенно на западе, пройдет снег. Меньше всего осадков будет на юго-востоке. Местами ожидается метель. Будет 0-5 градусов мороза, у моря около 1 градуса тепла.

В понедельник ночью снег пройдет во многих районах, местами ожидается метель. Температура опустится до 3-8, у моря до 0-2 градусов мороза. Днем облака немного рассеются, снег пройдет лишь местами. По-прежнему будет ниже нуля.

Во вторник осадков также будет немного, станет еще холоднее.

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