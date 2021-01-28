Литва по заболеваемости COVID-19 - шестая в Европе

Литва заболеваемости коронавирусом в течение двух последних недель занимает шестое место среди европейских государств, мониторинг которых осуществляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), по смертности от ковида - пятое место.

На прошлой неделе Литва была на шестом и четвертом местах соответственно.

Как показывают обновленные в четверг данные центра, заболеваемость в стране в течение двух недель составила почти 598 случаев на 100 тыс. жителей.

По этому показателю первой в списке 30 стран значится Португалия, где на 100 тыс. жителей приходится 1429 случаев, второе место занимает Испания с показателем 1026 случаев, третье - Чехия с 982 случаями.

За последние две недели на 1 млн жителей Литвы пришлось почти 155 смертей от COVID-19. По этому показателю Литва находится на 5-м месте.

На первом месте - Португалия с 248 смертями на 1 млн жителей.

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