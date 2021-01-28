О чем говорит реакция российских властей на протесты и фильм о Путине? Пойдут ли страны Запада на применение новых санкций?

Ответы на эти вопросы будем искать с российским журналистом и публицистом Константином Эггертом, председателем комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасом Павилёнисом и белорусским политологом, директором института «Политическая сфера» Андреем Казакевичем.

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Ведущий выпуска — Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 16.15

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