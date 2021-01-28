"Delfi Главное": представляют ли угрозу Путину зрители Навального? Убедит ли Литва ЕС ввести санкции?

Алексей Навальный выжил после отравления, вернулся в Россию, был арестован, показал фильм о "Дворце Путина" и призвал людей выходить на улицы. Его призыв был услышан. Жители России, несмотря на холодную погоду, вышли протестовать. Станут ли эти протесты регулярными, подобно белорусским? Представляют ли угрозу Путину 100 миллионов зрителей Навального?

О чем говорит реакция российских властей на протесты и фильм о Путине? Пойдут ли страны Запада на применение новых санкций?

Ответы на эти вопросы будем искать с российским журналистом и публицистом Константином Эггертом, председателем комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасом Павилёнисом и белорусским политологом, директором института «Политическая сфера» Андреем Казакевичем.

Ведущий выпуска — Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 16.15

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