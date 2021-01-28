Посол Германии: высказывания Ракутиса о Холокосте неприемлемы

Высказывания члена фракции консерваторов Сейма Литвы, депутата, историка Валдаса Ракутиса о Холокосте является неприемлемыми, заявил посол Германии Маттиас Зонн.

Посол опубликовал своей комментарий на странице посольства Германии в соцсети "Фейсбук" в среду вечером. В нем он акцентирует, что историческая ответственность Германии за совершенный Холокост остается сейчас и останется в будущем.

"Очень шокирует то, что искажение этого общего понимания возникло из демократического европейского парламента именно в День памяти жертв Холокоста. Совершенно неприемлемо даже намеками утверждать, что жертвы виноваты в их преследовании или убийстве, осуществлявшемся во время нацисткой оккупации Германии", – отметил посол.

М. Зонн напомнил, что еврейский термин "Шоа" имеет особо точное значение – массовое убийство людей не по поводу того, что они думали, сказали или делали, а лишь потому, кем они были, то есть геноцид.

"Историческая ответственность Германии за Холокост остается и сейчас, останется и в будущем, она включает и борьбу с попытками перенести вину преступников на жертвы", – подчеркнул он.

Посол сказал, что благодарен министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису "за быстрое заявление", в котором он четко отметил, что правительство и его партия "никоим образом не будут терпимо относиться к таким шокирующим искажениям истории".

"От имени Германии сегодня хочу передать свою солидарность и траур Еврейской общине Литвы и литвакам во всем мире", – отметил он.

Председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти, консерватор Валдас Ракутис в своем опубликованном комментарии призвал искать причины геноцида евреев, упомянул их роль в Холокосте и в репрессивных советских структурах.

"Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимает ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают ружье в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на ястребов. Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть из них сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков", – написал В. Ракутис.

В интервью BNS историк, в адрес которого звучит критика, сказал, что своим текстом хотел показать более полную картину этого явления, чтобы оно больше не повторялось. Он заверил, что у него нет никаких антисемитских установок.

"У меня точно нет никаких антисемитских установок, как это пишут в получаемых всяких письмах. Я очень уважаю этот народ", – сказал член сейма.

Эти комментарии также осудили представители Еврейской общины Литвы, послы США и Израиля, от них отмежевалось и руководство правящей партии консерваторов, лидер которой, глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что комментарию В. Ракутиса не достает адекватности и понимания.

В. Ракутис по образованию историк. Он преподавал в Военной академии Литвы, занимал должность советника в литовской армии.

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