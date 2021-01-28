Предварительный показатель инфляции в Литве в январе – 0,4 %

В январе этого года в Литве, по предварительным оценкам, месячная инфляция, рассчитанная по согласованному с другими странами Евросоюза индексу потребительских цен (СИПЦ), была 0,4%.

На основании неокончательных данных, согласованная предварительная годовая (в январе 2021 по сравнению с январем 2020 года) инфляция равнялась 0,2%, сообщает Департамент статистики.

Департамент статистики сообщает, что наибольшее влияние на годовую инфляцию оказал рост цен на товары и услуги сферы здравоохранения, алкогольные напитки и табачные изделия, товары и услуги по обстановке жилья, домашнюю утварь и товары по уходу за жильем, а также снижение цен на транспорт, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!