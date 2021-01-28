В Каунасе временно был закрыт один торговый центр

В среду вечером каунасцы, отправившиеся за покупками в торговый центр Molas, обнаружили, что ТЦ закрыт. Есть опасения, что крыша может не выдержать тяжести снега, поэтому организуют ее чистку. Когда откроется ТЦ, пока неизвестно.

"Я слышал, что ТЦ Molas закрывается боятся, что под тяжестью снега может провалиться крыша", – поделился с порталом Kas vyksta Kaune информацией один из читателей, прибавив, что сначала ТЦ в среду работал, а потом закрылся.

Другая жительница Каунаса подтвердила, что в 18 ч. ТЦ был закрыт. Она сказала, что о причинах закрытия не сообщается ни на сайте, ни на дверях ТЦ.

Представитель Molas Индре Янушявичюте сказала, что из-за сложных метеорологических условий было решено закрыть ТЦ, чтобы принять необходимые меры безопасности.

"Мы учли количество выпавшего снега, образовавшуюся нагрузку на конструкции, поэтому, чтобы не было никакой угрозы безопасности покупателей и работников, решили закрыть ТЦ и организовать уборку снега", – сказала Янушявичюте.

По ее словам, ТЦ откроется, когда количество снега на крыше уменьшится.

Янушявичюте приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.

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