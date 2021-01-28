Часть представителей малого бизнеса не получает помощи из-за формальностей: парламент намерен менять порядок

Представители малого бизнеса в Литве, у которых в начале карантина не было бизнес-удостоверения, не могут получить фиксированные выплаты в размере 260 евро. По данным Государственной налоговой инспекции Литвы, часть из них все же должна получать помощь.

Заместитель старосты фракции Литовского союза крестьян и зеленых Томас Томилинас сказал Delfi, что проблему можно решить, если изменить закон.

"Вероятно, надо изменить формулировку, на такую - если деятельность не была прекращена за месяц до объявления режима чрезвычайного положения и карантина, когда была ограничена хозяйственная деятельность", – заметил он.

Председатель парламентского комитета по социальным вопросам и труду Миндаугас Линге сказал, что к этому вопросу можно вернуться на весенней сессии.

Delfi уже писал о парикмахере, которая заболела Covid-19 и лишилась права на пособие. Позже в редакцию обращалась рыночная торговка из Алитуса Виргиния Раулонене.

"Мы не получаем никаких выплат, поскольку не отвечаем одному требованию – когда начался карантин, у нас не было патента, а до этого мы весь год работали", – рассказала женщина, которая на рынке торгует вместе с мужем. Напомним, что второй карантин в Литве начался 7 ноября.

"Мы работаем на рынке уже 10 лет, всегда честно брали патент, как минимум на два месяца, потом продлевали на такой же срок. В октябре истек срок годности патента, мы болели, поэтому продлили его только с 12 ноября, когда уже действовал карантин, tа сейчас из-за этого не получаем никаких выплат", – сказала Раулонене.



"Мы знаем и других представителей малого бизнеса, которые оказались в такой же ситуации. Одни были в изоляции, другие болели, третьи плохо себя чувствовали, поэтому оставались дома, следили за состоянием здоровья. У некоторых болели дети, а ведь нам никто больничный не оплачивает", – продолжила она, заметив, что попала в сети смены власти.

"Одни ничего не делали, чтобы вирус не распространялся, а другие призывали людей реже бывать в общественных местах. Пусть теперь скажут, в чем мы допустили промах, получается, если болеешь, плати за патент и сиди дома. Пусть власть нам расскажет, как жить без доходов, мы этому еще не научились", – сказала она.

По данным Государственной налоговой инспекции, 7 ноября 2020 г. по патенту в Литве работали 26.882 человека.

Еще у 19.256 в тот день у них не было патента, но до этого в 2020 г. они работали по патенту.

Из 19 000 больше 90 дней по патенту за последние 12 месяцев работали 3169 человек (16,5%)

Меньше 20 дней за год работали 8650 человек, это почти 45% тех, у кого не было патента.

"Во время первого карантина за простои и в качестве пособий для самозанятых выплатили 900 млн. евро", – сказал депутат.

Он отметил, что закон, по которому самозанятые получают пособия, неидеален.

"В новой редакции есть как минимум 4 серьезных недочета. Во-первых, нет помощи работающим по патентам, которые брали их на несколько дней каждый месяц и на момент объявления карантина патента у которых не было. Тут надо сформулировать закон иначе - указать, что на пособие могут претендовать те, кто не снялся с учета.

Еще одна проблема - не оговаривалась помощь после простоя, что действовало до 1 января 2021 г.

Третья - эту проблему вскрыли события в Друскининкай – нет возможности применить исключения в вопросе международных санкций.

И последнее, во время первого карантина оказывали помощь и малым сельским хозяйствам, сегодня на такую помощь могут претендовать только крупные хозяйства", – сказал Томилинас.

Линге сказал Delfi, что их комитет тоже получил письма с жалобами на то, что люди, которые формально не отвечали требованиям закона, остались без помощи.

"Чаще это были исключения. Формальные исключения нужны для того, чтобы не было случаев злоупотребления (...). Однако система помощи должна быть точной, важно соблюдать общий принцип – пострадавшие должны получить помощь, поэтому мы ведем переговоры с Соцмином, чтобы помочь этим людям", – сказал депутат.

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