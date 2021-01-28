Премьер-министр Литвы: парикмахерские и школы в Литве откроют в то же самое время

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в передаче "Позиция" на Žinių radijаs напомнила, что карантин продлен до 28 февраля, приоритетом остается открытие общеобразовательных учреждений, в первую очередь начальных школ.

На данный момент правительство продлило карантин со всеми действующими ограничениями. Шимоните сказала, что, несмотря на сокращение числа заболевших, переход к сценарию В (C) должен быть осторожным.

"Сейчас мы все еще находимся в условиях сценария Г (D). Хотя и есть вероятность, что перешагнем этот рубеж. (...) Естественно, когда переступим черту, не сможем сразу на 100% все освободить. Надо выждать, проверить, закрепилась ли тенденция спада", – сказала она.

Премьер-министр сказала, что продление карантина до 28 февраля не означает, что все ограничения будут действовать до конца зимы.

По ее словам, в ближайшие недели уже можно будет говорить о переходе к сценарию В (C).

"Если ситуация по-прежнему будет улучшаться, можно будет обсуждать улучшение ситуации по сценарию В. Думаю, мы сделаем это в феврале. Но эксперты советуют проявить осторожность – пользоваться параллельно масштабным тестированием и качественной работой с очагами. (…) Мы готовимся к этому, готовим алгоритмы, завершаем закупку тестов. На этой неделе уже запущен пилотный проект тестирования в общеобразовательных учреждениях", – сказала Шимоните.

По ее словам, приоритетное звено сейчас - открытие образовательных учреждений, особенно начальных школ.

"Логика такая – мы тестируем какой-то сегмент перед его открытием и регулярно тестируем или прививаем, когда настанет время. И так пытаемся понемногу вернуться к жизни. Приоритет - образование, это могу ясно сказать. Но это не означает, что не сможет открыться и часть бизнеса. Но приоритет - школы, особенно начальные", – сказала глава правительства.

На вопрос, что быстрее откроют – школы или парикмахерские, она сказала, что их могут открыть примерно в одно время.

"Что раньше. Тут такой вопрос – в парикмахерской количество контактов регулировать гораздо проще, чем в школе. В школе контактируют между собой не только дети, но и учителя, родители. Этот семейный контакт в случае открытия школ гораздо шире. Поэтому нужно больше сделать, чтобы школы открылись. Поэтому откроются они примерно в одно время", – сказала Шимоните.

По ее словам, быстрые тесты на антигены в Литве могут появиться во второй половине февраля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!