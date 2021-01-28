Рекордный снегопад закончился – возвращаются морозы

После обильных осадков в Литве наступило похолодание. Мокрый слой снега на дорогах подмерз, поэтому условия движения остаются сложными. Сегодня погоду обусловит зона высокого давления. Только на западе возьмет верх зона низкого давления, там ожидаются осадки.

Будет идти снег, но местами мокрый снег или дождь. Небольшие осадки возможны местами и на востоке страны. Местами прогнозируют прояснения. Ветер будет слабым, усилится он лишь на взморье. Прохладнее всего - 2-3 градуса мороза - будет на востоке страны. В оставшихся районах будет 0-1 градуса мороза, а на юго-западе и у моря будет выше нуля.

В пятницу в большинстве районов снова прогнозируют осадки. Ночью больше осадков прогнозируют на юго-западе, а днем небольшой снег будет идти повсюду. Ветер будет слабым. Ночью будет морозно, к утру температура опустится до 4-9, местами до 13 градусов мороза. Днем будет 0-5 градусов ниже нуля.

В выходные погода будет похожей, только усилится ветер.

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