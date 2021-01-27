Посол США: высказывания Ракутиса о Холокосте шокируют и являются позорными

Посол Соединённых Штатов Америки Роберт Гилкрист назвал шокирующими и позорными комментарии на тему Холокоста члена фракции консерваторов Сейма Литвы, депутата Валдаса Ракутиса.

"Шокирует, что именно в Международный день памяти жертв Холокоста член Сейма взялся за искажение фактов о коллаборационистах Холокоста в Литве, и позорно стремится обвинить евреев, будто они были виновниками", – написал американский посол в социальной сети Twitter.

Председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и исторической памяти, консерватор Валдас Ракутис в своем опубликованном комментарии, призвав искать причины геноцида евреев, упомянул роль евреев в Холокосте и в репрессивных советских структурах.

"Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимают ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда берут ружье в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда - слепо выполнявшие указы. Они похожи на ястребов. Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть из них сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда осознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков", – написал В. Ракутис.

Председатель правящего Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (консерваторов) Габриэлюс Ландсбергис сказал, что возмущен таким комментарием, и что он не отражает ни позиции партии, ни правительства.

В. Ракутис по образованию историк. Он преподавал в Военной академии Литвы, занимал должность советника в литовской армии.

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