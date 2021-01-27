"Если у нас будет количество вакцин для 2/3 населения Литвы, то это реально, конечно. Но будут ли у нас вакцины на две трети населения Литвы, конечно, не 30 июня, а в течение всего последовательного периода, этого пока не могу подтвердить, основываясь на имеющихся у меня данных", – сказала И. Шимоните.

Невзирая на перебои с поставками вакцин, президент Литвы Гитанас Науседа убежден, что привить 70% населения, то есть 2 млн жителей страны до середины лета возможно. Однако для этого, по его словам, Литва во втором квартале должна быть готова вакцинировать по 34–35 тыс. человек в день.

Статьи по теме:
Премьер Литвы: возможные послабления правительство будет обсуждать каждую неделю  (8)
Советник президента: цель вакцинировать население до лета амбициозная, но достижимая  (7)

И. Шимоните заверяет, что если вакцины от коронавируса будут запаздывать, то для реализации плана придется прививать "по 100 или 200 тыс. человек в сутки, очевидно, что таких ресурсов у нас нет, и мы не могли бы их мобилизовать".

"Но если будет достаточное количество вакцин уже сейчас, то в соответствии с планом, который готовит Министерство здравоохранения, который обсуждается с самоуправлениями, не будет большой проблемы в том, чтобы прививать такое количество людей в день", – сказала глава правительства.

На минувшей неделе AstraZeneca сообщила, что поставит странам ЕС в первом квартале меньше вакцин, чем планировалось. В пятницу компания информировала Литву, что поставит лишь 20% запланированных доз, однако, по словам представителей Литвы, позднее скорректировала свои планы и увеличила количество доз на февраль. Эта вакцина еще не утверждена для использования в ЕС, решение ожидается на этой неделе.

Компания „Pfizer, которая начала поставлять вакцины в Европу несколько ранее, заявила, что в ближайшие недели темпы поставки вакцин замедлятся по причине работ, которые необходимо провести на основном предприятии в Бельгии.

Ведомства Литвы не указывают точные цифры, о которых идет речь. В конце декабря, по данным Министерства здравоохранения, Литва заказала как у AstraZeneca, так и у Pfizer по 1,86 млн доз вакцин, в их числе и дополнительные закупки у Pfizer.

В Литве в данный момент идет вакцинация прививками BioNTech/Pfizer и Moderna.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!