Сугробы образовались не только на улицах, но и в салоне автобуса

Раминта Ракауске ru.DELFI.lt

Sniegas 1G autobuse Foto: Socialinio tinklo nuotr.

Жители, которые в среду ехали в столице Литвы в автобусе маршрута 1G, были удивлены тем, что посреди автобуса был настоящий снежный сугроб. Пассажиры разместили фотографию в социальной сети Facebook.

Пресс-секретарь компании "Вильнюсский общественный транспорт" Патриция-Эльжбета Заранкайте сказала Delfi, что об этом компании известно, автобус снят с маршрута. "На дорогах скопилось немало снега, когда автобус ехал по неровной поверхности порвалась "гармошка", соединяющая две части длинного автобуса, по этой причине снег попадал в салон. Автобус сразу же сняли с маршрута и вернули в автобусный парк, его осматривают, выясняют причину неисправности. Мы постараемся сделать так, чтобы больше на дорогах таких автобусов не было, чтобы подобное не повторилось. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", – сказала Заранкайте. Она заметила, что условия на дорогах сейчас сложные. Sniegas 1G autobuse Foto: Socialinio tinklo nuotr. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!