Официально: карантин и ограничения на передвижение в Литве продлили до марта

В среду правительство Литвы продлило карантин и ограничения на передвижения между самоуправлениями до марта.

По предложению Министерства здравоохранения Литвы правительство продлило карантин и ограничения передвижения между самоуправлениями до конца февраля (до полуночи 28 февраля). До этой же даты продлены ограничения на передвижение между самоуправлениями, за исключением поездок в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них.

Предложение продлить карантин Минздрав аргументировал тем, что с введением жесткого карантина заболеваемость COVID-19 снизилась, но все еще остается высокой.

"Количество случаев в Литве сокращается, но темпы сокращения, по сравнению с предыдущими неделями, замедлились", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

По его словам, это не означает, что меры себя не оправдывают: удалось стабилизировать ситуацию в больницах.

"Уже начата стратегия возобновления стационарных услуг", – отметил он.

Смертность также остается высокой, хотя есть тенденция к ее снижению.

По данным министерства, сейчас иммунитет к COVID-19 есть примерно у 7% населения Литвы: у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) или у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).

В понедельник после заседания правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям, отмечалось, что послаблений в карантинном режиме можно ожидать с середины февраля, если сократится количество заражений COVID-19.

Карантин введен в Литве 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его был режим ужесточен и продлен до 31 января.

В данный момент в стране запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, запрещены собрания и ограничено передвижение людей между самоуправлениями.

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