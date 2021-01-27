Министр транспорта хочет ускорить прокладку Via Baltica

Прокладка международной автомагистрали Via Baltica в Литве должна быть завершена в конце 2025 года, однако с условием, что работы не будут пробуксовывать, говорит министр транспорта и коммуникаций.

Марюс Скуодис отмечает, что 2025 год его не устраивает, и он намерен искать способы ускорить работы.

Он говорил об этом в среду на заседании парламентского Комитета по экономике.

По словам министра, до конца 2024 года, когда истечет срок полномочий этого правительства, намечается проложить примерно половину отрезка магистрали от границы с Польшей до Мариямполе, между тем Польша планирует проложить свою часть магистрали в 2022-2023 году.

"Смотрим, возможно ли что-то ускорить. Мы работаем с процедурами получения земли, идут работы по подготовке технического проекта", - добавил М. Скуодис.

Дирекция автодорог говорит, что на реализацию проекта понадобится около 300 млн евро.

Четырехполосная Via Baltica соединит Таллин, Ригу, Каунас и Варшаву.

Общая протяжённость Via Baltica в Литве составляет 274 километра, проекту присвоен статус особой государственной важности.

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