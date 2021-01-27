В Мариямпольской больнице одному человеку по ошибке ввели 5 доз вакцины от коронавируса

В Мариямпольской больнице одному человеку по ошибке ввели 5 доз вакцины от коронавируса, сообщает портал 15min.lt.

"Случилось так, что не разбавили вакцину и все 5 доз ввели одному человеку. Это человеческий фактор. Ничего плохого с пациентом не случилось", – сказал директор больницы Мантас Чесна.

По его словам, женщина чувствует себя хорошо, только ощущает сильную боль в месте укола.

По словам Чесны, после инцидента проконсультировались с Каунасской клиникой и представителями компании Pfizer.

Инцидент произошел в середине января, человек допустил ошибку, было начато расследование, оно завершится 28 января.

Из-за этого инцидента 4 человека не получили вакцину.

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