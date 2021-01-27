В больницы поступают пациенты, получившие травмы на скользких улицах

После смены погоды тротуары в Вильнюсе покрылись льдом. В травмопункты больниц стали попадать пострадавшие жители. Некоторые из них получили открытые переломы. Представители городских властей утверждают, что тротуары постоянно посыпают, но вильнюсцы возмущенно говорят о том, что некоторые тротуары покрыты льдом.

"Очень скользко. Я не понимаю, почему нельзя посыпать песка? Я упала. Хорошо еще, не разбила телефон. Нет слов", – сказала журналистам LNK жительница Вильнюса.

Другая женщина рассказала, что ходить по тротуарам невозможно, поэтому она ходит по проезжей части. Приятного тут мало, отмечает женщина.

Столица Литвы превратилась в каток. Немало людей пострадало в выходные дни, были и те, кто получил серьезные переломы – открытые переломы рук и ключицы. В больницу с травмами поступали не только пожилые люди, но и подростки.

Представитель Вильнюсской станции скорой помощи Арунас Анужис сказал LNK, что в минувшие выходные работы у врачей было много из-за скользких тротуаров.

Местами недостаточно посыпать тротуар, нужно сбивать лед.

Заведующий отделением скорой помощи Лаздинайской больницы Паулюс Уксас сказал, что были и очень тяжелые травмы - перелом бедра и черепной коробки.

"Иногда при неудачном падении человек ударяется головой, а в городе люди падают на бетон и асфальт. Порой такие травмы бывают смертельными", – сказал Уксас.

По его словам, сейчас в больницу обращаются только люди с серьезными травмами, если речь идет об ушибах, то лечатся сами дома, к врачам не обращаются. Врач рекомендует не медлить и обращаться к врачу, если боль не проходит.

Представители муниципалитета отмечают, что за уборку тротуаров в городе отвечают три компании. Жители могут сообщать в муниципалитет о скользких тротуарах.

"Бывает, что через приложение Tvarkau miestа люди сообщают о скользких тротуарах. Мы передаем информацию компаниям", – сказал Гинтарас Руновичюс.

За плохую работу компании могут даже получить штраф, однако пока в муниципалитет жители с претензиями не обращались.

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