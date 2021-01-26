Страны Балтии, Польша и Украина стремятся блокировать полномочия России в ПАСЕ

Балтийские страны вместе с Польшей и Украиной стремятся блокировать полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), окончательное голосование по предложению состоится в четверг.

Как сообщили представители канцелярии Сейма Литвы, зимняя сессия ПАСЕ, как обычно, началась с утверждения полномочий делегаций, с инициативой выступила украинская делегация, ее поддержали Балтийские страны и Польша.

В Комитете мониторинга ПАСЕ будет подготовлен рапорт, по которому ПАСЕ проголосует в четверг.

Для того, чтобы оспорить полномочия, требуется получить голоса 30 парламентариев из 5 стран.

Председатель литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис сказал BNS, что одно лишь внесение этого вопроса "является большим достижением", однако он сомневается, что для окончательной инициативы хватит голосов.

"Мы победили в битве за внесение вопроса в повестку, но мне кажется, что оспаривание не завершится исключением России (...). Но мы надеемся получить текст, в котором упоминается, что Россия объявила конституционные поправки, которые часто не позволяют Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) и другим международным судам действовать на территории России", – сказал он.

Э. Зингерис добивался в ПАСЕ и дебатов по незаконному аресту Алексея Навального, однако для этой инициативы не хватило голосов.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ и многих других полномочий в этой организации в 2014 году после аннексии Крыма, а через некоторое время Москва сама отказалась от участия в сессии ассамблеи. Деятельность делегации этой страны была возобновлена в январе 2019 года, когда ПАСЕ отклонила инициативу Литвы о дальнейшей блокаде представителей РФ.

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