Вильнюсскую телебашню закроют на реконструкцию

Построенную больше 40 лет назад вильнюсскую телебашню ни разу не ремонтировали. Эксперты отмечают, что она нуждается в реконструкции. Эти вопросы 26 января министр транспорта Марюс Скуодис обсудил с руководством АО Центр Литовского радио и телевидения, который руководит телебашней.

Группа экспертов исследовала конструкции телебашни. Исследование показало, что лучше всего подготовить телебашню к реконструкции.

Реконструкция будет проходить с 2021 по 2024 гг и обойдется в 15 млн. евро.

"Телебашня стала не только символом Вильнюса, но и символом всей Литвы, связанным с событиями 13 января 1991 года. После реконструкции башня привлечет больше туристов и посетителей, в ней можно будет предложить больше услуг", – сказал Скуодис.

После реконструкции башня будет приспособлена для людей со спецпотребностями, в ней обновят музей 13 января, оборудуют противопожарные лифты, заменят внутреннюю инфраструктуру и оборудование.

На 20-м этаже планируют оборудовать террасу, а рядом с башней - стоянку для машин.

Реконструкция будет проведена в 4 этапа.

Телебашня была построена в 1980 году. Ее высота составляет 326 м. Ежегодно ее посещают 120 000 человек. Надеются, что после реконструкции количество посетителей увеличится до 200 000 человек в год.

Телебашня является объектом культурного наследия. Это один из наиболее привлекательных туристических объектов столицы Литвы.

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