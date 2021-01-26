Союз поляков Литвы проведет перепись польского населения

Союз поляков Литвы готовится провести перепись польского населения страны, параллельно со всеобщей переписью населения, которую в этом году проводит Департамент статистики.

Перепись проведут с помощью электронных ресурсов, по телефону и в ходе прямых контактов. Организаторы обещают соблюдать действующие правила карантина.

"Союз поляков Литвы проведет перепись польского населения параллельно со всеобщей переписью. Мы хотим мобилизовать наших граждан, обратить внимание на важность указания национальности граждан", – сказала на пресс-конференции в парламенте 26 января вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте.

По ее словам, полученные данные помогут прогнозировать потребности нацменьшинств в детских садах, школах, культурной деятельности. Полученные данные будут хранить 25 лет, чтобы потом можно было провести сравнительный анализ данных.

"Если взглянуть на данные переписи 2011 года, то мы видим, что 2% не указали свою национальность, можно предположить, что это представители нацменьшинств", – сказала вице-мэр.

Координатор переписи Вальдемарас Урбанас сказал, что перепись начнется в ближайшее время. Во время переписи будут соблюдать все требования безопасности личных данные и карантина.

Напомним, что Департамент статистики Литвы в этом году проводит всеобщую перепись населения и недвижимости, но проводит ее по данным из других регистров.

По данным переписи населения 2011 г, 84,2% жителей Литвы - это литовцы, 6,6% – поляки, 5,8% – русские, 1,2% – белорусы, 0,5% – украинцы, 0,6% – жители других национальностей.

По данным на 1 июля, в Литве проживают почти 83 000 украинцев, это почти 3% населения.

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