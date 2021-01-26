Экологи предъявили Grigeo Klaipeda иск на 48 млн евро

Департамент охраны окружающей среды Литвы предъявил гражданский иск на 48 млн евро за загрязнение Куршского залива предприятию по производству картона Grigeo Klaipeda группы Grigeo, сообщила глава департамента Ольга Вербене.

Иск в связи с возмещением материального ущерба, нанесенного природе, был вручен во вторник Клайпедской окружной прокуратуре.

"Напомню, что сумма первичного иска от марта 2020 года составляла 3,9 млн евро. (...) Ущерб рассчитан в строгом соответствии с данными и документами, собранными в ходе досудебного расследования. (...) Я не сомневаюсь, что это будет прецедентным делом", – написала она во вторник в социальной сети "Фейсбук".

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Прокурор Клайпедской окружной прокуратуры Гина Скерсинските сообщила BNS, что иск подан после проведения досудебного расследования, его материалы будут переданы суду.

"Они подали иск, который мы передадим в суд, он будет рассмотрен вместе с материалами уголовного дела", – сказала BNS прокурор.

Она пока не могла сказать, когда дело будет передано в суд.

В начале января, спустя год после скандала с загрязняющими выбросами Grigeo Klaipeda, прокурор сказала, что связанные с загрязнением действия руководителей и работников Grigeo могут повлечь наказание в виде лишения свободы до шести лет, а Grigeo Klaipeda грозит штраф до 5 млн евро.

Тогда же она сказала, что окончательное число подозреваемых - девять (восемь физических лиц и Grigeo Klaipeda), включая акционера группы Grigeo Гинтаутаса Погиниса.

О загрязнении Куршского залива Grigeo Klaipeda стало известно в январе прошлого года - тогда прокуроры начали расследование о загрязнении залива неочищенными сточными водами.

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