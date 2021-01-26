Сельские магазины и автолавки в Литве переживают свой "золотой век"

После того как было ограничено движение между муниципалитетами, хозяева сельских магазинов чувствуют себя на волне. В сельмагах Паневежского района товары буквально сметают с прилавков, а торговцы даже открыли для себя новую нишу, пишет Sekundė.

Хозяева сельских магазинов предложили своим клиентам новую услугу – доставку продуктов на дом.

96-летняя Мариёна Бурбулене из Содяляй (Паневежский район) живет одна. Во время карантина продукты ей привозят дети, которые живут отдельно. Раз в неделю к ее дому приезжает и автолавка.

"К самой двери подъезжает, мне трудно ходить, но я спускаюсь по двум ступенькам, чтобы взять необходимое. А сейчас, когда похолодало, продавец сам мне все приносит – он знает, что мне нужно, очень добрый человек", – сказала пожилая женщина.

Автолавка в ее деревню приезжает раз в неделю - в субботу. К ней приходят 3-4 соседки Мариёны.

"Может, и выше цена, но я не жалуюсь. До города ведь не доберусь. Мне и так хорошо: все на месте, если чего-тоне хватает, привозят дети", – сказала Мариёна, которая тратит на еду 15 евро в неделю.

По ее словам, ассортимент автолавки ее удовлетворяет. Торговец привозит крупу, макароны, колбасу, мясные изделия, пельмени и цеппелины, фрукты и сладости.

"О ценах не могу сказать, что сколько стоит, но все свежее, на качество не жалуюсь", – заверила пенсионерка.

4 раза в неделю автолавка приезжает в деревню Павашуокяй II, которая находится в 20 км от Паневежиса. Магазин в деревне закрылся 6 лет назад.

"Мы работаем, для нас покупка продуктов - не проблема, а вот пожилым жителям дети продукты привозят по выходным или же они покупают необходимое в автолавке", – сказала Мария Моркунене. По ее словам, владельцы автолавок подняли цены, а ассортимент у них жалкий.

"Те, кто давно работает, приезжают прямо во двор, умеют подать товар. Мою маму один торговец даже с Рождеством поздравил. Бабушки ждут торговцев", – сказала Моркунене.

Раз в неделю к своим 80-летним дедушке и бабушке сейчас ходит и Саманта из Геляжяй. Старики живут рядом с сельмагом, но за продуктами для них ходит внучка.

"Мы еще перед первым карантином сложились и купили старикам 100 кг разной крупы, 50 кг сахара, 20 кг соли. Сейчас только мясо и сливочное масло носим, оставляем у двери, больше им ничего не надо", – рассказала женщина.

По ее словам, нет большой разницы в ценах в сельских магазинах и в городских, разве что фрукты и овощи в сельских магазинах дороже. Большей проблемой она считает скудный ассортимент товаров.

"Несколько дней назад я ходила в магазин, так как после войны - прилавки полупустые. Вчера уже был завоз, но все равно ассортимент скудный", – сказала Саманта.

По словам хозяев сельмагов, сейчас продукты раскупают быстрее. Для многих людей сельские магазины стали единственным местом, где они могут купить продукты, поскольку в город выехать могут не все.

"Оборот у нас увеличился. Покупателей стало больше", – сказала хозяйка одного из 3 магазинов в Науяместисе Лайма Барташявичене.

"Мы рекламируем магазин в социальных сетях. Сейчас мы объявили акцию - бесплатно собираем заказы и доставляем на дом. Людям нужны такие услуги", – сказала Лайма, заметив, что услугой пользуются и молодежь и пожилые люди.

Жительница Паневежиса Лайма Баронене, у которой есть автолавка, не спешит радоваться оживлению торговли. Во время первого карантина она работала, а сейчас остановила бизнес из-за холода и карантина.

"Чего ехать в деревню, если покупатели не приходят. Мы все перепробовали: торговали в дни зарплат и выплаты пособий. Плохо обстояли дела уже во время первого карантина и летом. А сейчас вообще никакой торговли. Эти ограничения малый бизнес не спасут – если кто-то и жирует, так крупные торговые сети", – сказала женщина.

Она не сомневается, что перспективы у малого бизнеса печальные.

"Еще 2-4 недели и все обанкротятся", – считает предприниматель, которой принадлежит также небольшой магазин около Паневежиса, рядом с автовокзалом. Однако и магазин закрыт – ходит меньше автобусов, горожане работают дома, город опустел.

"А что творится в торговых центрах – люди толпятся, везут полные корзины, не жалеют на продукты 100–200 евро. Всех ограничили, кроме магнатов. После такого карантина только они и останутся", – сказала Баронене заметив, что более тяжелого периода за 8 лет ее бизнеса в Литве не было.

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