Почти на всей территории Литвы идет сильный снег, особенно обильные осадки фиксируют в Паневежском районе, ограничение скорости движения на дорогах можно найти на сайте Литовской дирекции автомобильных дорог eismoinfo.lt
Не все дороги почищены. Условия движения сложные, метель и гололед.
"Условия на дорога непростые по всей Литве. Покрытие дорог местами с толстым слоем накатанного снега, с колеями глубиной 10-15 см. Дороги с менее интенсивным движением скользкие. Техника АО Kelių priežiūra чистит и посыпает дороги, водителей просят выбирать безопасную скорость и соблюдать безопасную дистанцию", – сказано на сайте.
Даже на главной магистрали страны Вильнюс-Каунас условия движения сложные.
Так выглядит дорога около Друскининкай:
На Минском шоссе вся дорога покрыта снегом.
На дороге Вильнюс-Лида (около Пишны) на дороге образовались колеи.
Дороги чистит не только АО Kelių priežiūrа, но и муниципалитеты.
Большая часть районных дорог находится под снегом. Дорога около Гиренай:
Дорога около Дуобужяй (Молетский район) полностью занесена снегом:
На взморье ситуация на дорогах лучше, там покрытие дорог просто влажное. Например, дорога в Шилутском районе.
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