AstraZeneca увеличила объемы планирующихся на февраль поставок вакцины

Компания AstraZeneca увеличила объемы вакцин, которые планируется поставить Литве и другим членам Евросоюза (ЕС) в феврале, информировала BNS Государственная служба контроля за лекарствами (ГСКЛ).

"Компания увеличила намечающиеся к поставкам объемы вакцины для Европы. Конкретные цифры я не могу назвать из-за конфиденциальности, но это увеличение именно на февраль было представлено как значительное, могу сказать только это", - сказал во вторник глава ГСКЛ Гитис Андрулёнис.

Он сообщил это после состоявшейся в понедельник встречи представителей Еврокомиссии (ЕК), стран-членов ЕС и производителя вакцины.

В конце прошлой недели английиская компания AstraZeneca предупредила, что объемы поставок ее вакцины Европе будут "меньше, чем ожидалось сначала".

Как информировало в субботу BNS Министерство здравоохранения, по этой причине Литва в первом квартале получит одну пятую от запланированного к поставкам объема вакцин.

По словам главы ГКСЛ, обновленные объемы представлены только на февраль, по мартовским поставкам еще идут переговоры.

И все же Г. Андрулёнис отмечает, что пока не похоже, что это увеличение намеченных к поставкам объемов вакцины позволит достигнуть объема, прописанного в договоре.

"Компания все равно не выполняет в полном объеме свои договорные обязательства, но шаг за шагом мы приближаемся к тем цифрам, которые намечены в договоре. Мы надеемся, что это не последнее увеличение", - сказал он.

По словам руководителя ГСКЛ, первые партии вакцин AstraZeneca должны поступить в Литву и другие страны ЕС "в первые дни февраля".

Сейчас ожидается подтверждение вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам. Оно планирует это сделать до 26 января.

Вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, уже используется для вакцинации в Соединенном Королевстве.

Литва планирует купить у AstraZeneca 1,86 млн доз.

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