Эксперты рекомендуют правительству Литвы продлить карантин – в числе приоритетов школы и бизнес

После заседания независимых экспертов, состоявшегося 25 января, правительству Литвы предлагают продлить карантин.

Эксперты констатируют, что действующие жесткие меры приносят результат: например, среднее количество новых случаев сократилось с 3065 до 935, а количество смертей в неделю с 322 до 186, улучшается положение в больницах (число пациентов сократилось с 2571 до 1689).

Но, несмотря на улучшения, вызовы остались. В соседних странах распространяются мутации коронавируса B.1.1.7, B.1.351, P.1. До сих пор неизвестно, как вакцина реагирует на штаммы, как эти штаммы сочетаются с лечением. Предварительные данные показывают, что штаммы распространяются быстрее и завоевывают все новые территории.

Совет экспертов предлагает продлить карантинные меры до появления системы изоляции-тестирования-отслеживания и контроля над очагами, когда количество новых случаев составит <200 в сутки в течение 7 дней, а количество положительных ПГР-тестов будет составлять не больше 5%. Из-за угрозы появления новых штаммов рекомендуют тестировать всех прибывающих в Литву на самолетах и паромах (с помощью ПГР-тестов и тестов на антитела) прямо на территории аэропортов / в приграничной зоне; после тестирования эти люди должны провести 14 суток в изоляции, они могут через 7 дней повторить тест и сократить срок изоляции; если на территории аэропорта будет взята проба, которая даст положительный ответ, человек будет изолирован в гостинице или в другом месте, где не будет контакта со здоровыми людьми.

Все мощности ПГР-тестирования сейчас должны быть направлены на профилактическую проверку учебных учреждений для борьбы с очагами.

Специалисты предлагают ускорить процесс вакцинации педагогов с учетом их возраста.

Эксперты наметили и другие приоритеты: реформу в сфере поддержания здоровья (изоляция–тестирование–отслеживание, система обуздания очагов), возобновление работы образовательных учреждений и бизнеса, наблюдение за вакцинацией, деятельность учреждений здравоохранения, систематизация и презентация данных по COVID–19.

Профессор Литовского университета медицинских наук Рамуне Каледене сказала Delfi, что обсуждался целый ряд вопросов.

"Мы обсуждали вопрос контроля границ, мутаций. Некоторые вопросы послабления для бизнеса, их обсуждают больше всего. Мы обсудили потребность тестирования в школах - как детей, так и педагогов", – сказала профессор.

По ее словам, больше всего вопросов вызывает открытие школ.

"(...) как это может происходить. Мы видим, что сейчас есть очаги и в детских садах, это вызывает беспокойство. Мы понимаем, что все же как-то надо идти по пути ослабления ограничений, обсуждаем, как это можно сделать", – сказала Каледене.

На вопрос, могут ли быть какие-то изменения на этой неделе, профессор сказала, что "некоторые решения" правительство примет.

"Наверное, и на этой неделе правительство примет какие-то решения, насколько мне известно. Но я не могу отвечать за правительство", – сказала Каледене.

Она напомнила, что Минздрав обещал представить план освобождения правил карантина.

Каледене отметила, что сокращение числа новых случаев замедлилось.

"Это беспокоит. Но общая тенденция неплохая", – сказала Delfi профессор.

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