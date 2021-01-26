Советник президента: цель вакцинировать население до лета амбициозная, но достижимая

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы назвал амбициозной, но достижимой целью озвученное главой государства стремление до середины лета достичь в Литве коллективного иммунитета от коронавируса, вакцинировав 70% населения.

По словам Симонаса Крепшты, поставки вакцины должны набрать обороты во втором квартале, поэтому необходимо готовиться к массовой вакцинации, планировать логистику и оборудование центров массовой вакцинации.

"Цель амбициозная, но она достижимая, так как и поставки вакцин опираются на вакцину не одного производителя, а как минимум трех. Мы видим, что поставки наберут обороты", - сказал С. Крепшта радиостанции Zinių radijas.

"На национальном уровне нужно очень активно готовиться, так как поставки вакцин будут расти по экспоненте во втором квартале. Нужна подготовка, центры массовой вакцинации (...), распланировать логистические мощности, привлечь другие ведомства, возможно, и армию", - сказал он.

Как пример для подражания советник президента назвал Израиль, где за месяц вакцинирована треть населения, и Соединенное Королевство, где в выходные за один день было привито полмиллиона человек.

Как сказал С. Крепшта, в апреле-мае Литве может понадобиться как минимум 30 центров вакцинации.

Евросоюз (ЕС) закупает вакцины централизованно через Еврокомиссию (ЕК). По словам С. Крепшты, Г. Науседа в понедельник вечером обсудил этот вопрос с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Сейчас в Литве идет вакцинация вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna, на этой неделе намечается подтвердить вакцину AstraZeneca.

По словам С. Крепшты, через несколько месяцев планируется подтвердить вакцину Johnson & Johnson.

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