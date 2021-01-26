Минздрав Литвы не собирает информацию о врачах, отказавшихся от прививок от COVID-19

Минздрав Литвы не собирает информацию о врачах, отказавшихся от прививок от коронавируса.

По ее словам, этого не делают и основные больницы страны.

"Такую информацию Минздрав и 5 организующих лечение больниц не собирают информацию о врачах, отказавшихся от прививок от коронавируса. Для нас актуальнее информация о привитых людях", – сказал представитель Минздрава Витаутас Бенюшис.

В Литве от коронавируса людей прививают по утвержденному Минздравом списку. На данный момент прививают медработников, пациентов из группы высокого риска, жителей и работников хосписов и учреждений опеки, волонтеров. Потом настанет очередь работников мобильных пунктов и температурных клиник, провизоров и т.д.

После этого настанет очередь людей старше 65 лет.

На прошлой неделе Сантаришкская клиника информировала, что у них из 6000 работников привиты около 5000. В Каунасской клинике первой дозой привили 1700 из 3000 работников.

Вакцину в больницах получили все желающие, за исключением больных и тех, кто уже переболел, а также не могли привиться в силу объективных причин.

По данным Департамента статистики Литвы, первой дозой вакцины привили больше 58 000, обеими – почти 9000 человек.

Данные опроса, проведенного компанией Vilmorus в октябре прошлого года, показали, что в Литве от коронавируса намерен прививаться каждый второй житель.

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