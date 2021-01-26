Над Литвой пройдет зона сильных осадков, условия на дорогах будут очень сложными

Во вторник днем над Литвой пройдет мощная зона осадков. Условия на дорогах будут очень сложными.

В большинстве районов, в основном в южных, восточных и северных, будет идти очень сильный снег. В Жемайтии и у моря осадков будет намного меньше, чаще будет идти мокрый снег.

Мало того, утром усилится ветер до 15-19 м/с. Начнется метель. Видимость будет плохой, условия на дорогах будут сложными из-за снега, покрывшего скользкие участки. Температура во всей стране будет похожая: в Вильнюсе и Утене 1 градус мороза, в Каунасе, Паневежисе и Шяуляй около 0, а у моря 1 градус тепла.

В среду ночью по-прежнему будет идти снег. На северо-востоке будет идти сильный снег. Из-за порывистого ветра ожидается метель.

Будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем осадков будет меньше. Опасных порывов ветра также не ожидается.

Будет от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В четверг снег будет идти лишь местами. Ветер успокоится, начнет снижаться температура.

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