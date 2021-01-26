Предупреждение: количество случаев COVID-19 сокращается, но не стоит надеяться на послабления

25 января состоялось заседание правительственной комиссии по экстремальным ситуациям, после которого глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала, что карантин планируют продлить до 28 февраля, однако будут и постепенные смягчения ограничений.

Профессор Литовского университета медицинских наук Рамуне Каленеде после заседания сказала Delfi.lt, что несмотря на позитивные тенденции в стране, даже при снижении числа новых случаев о послаблениях надо говорить осторожно.

"Очень страшно, если вдруг, после того как столько достигли, стали продвигаться в сторону улучшения, мы слишком рано обрадуемся и впадем в третью волну. Надо осторожно относиться к послаблениям и оценить, какую пользу они принесут, а какой вред и открывать только те сферы, которые необходимы. Я в данном случае говорю об образовании, это очень важно", – сказала профессор.

Она заверила, что пандемия остановится, если у нас не будет никаких контактов. Но любое послабление карантина означает увеличение числа контактов, а это риск распространения болезни.

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что Литва приближается к сценарию В (количество заболеваний за 14 дней составляет 527 случаев на 100 000 жителей). При этом сценарии будут открыты школы для начальных классов и выпускников. Кроме того, смогут общаться люди из двух домашних хозяйств.

Каледене сказала, что при этом сценарии количество новых случаев составляет 100-500 на 100 000 жителей.

"Но надо следить за возможностью вакцинации. Мы указали, что послабления возможны, если будет проводиться эффективное тестирование работников. Пока методики тестирования не внедрены, опасно открывать как школы, так и торговые точки. Тут актуально наличие быстрых тестов. Насколько мы знаем, они появятся в середине февраля.

Особенно важно проводить тестирование в образовательных учреждениях, поскольку они представляют собой серьезный очаг риска. Оттуда вирус может прийти в семьи", – сказала профессор.

В понедельник говорилось о возможности послаблений в сфере образования, торговли и передвижении между муниципалитетами.

"Мы должны иметь в виду эпидемиологическую ситуацию, вакцинацию, частотность тестирования. Это три важных аспекта, связанные с возможными послаблениями", – сказала профессор, заметив, что не стоит привязываться к конкретным датам.

Профессор Вильнюсского университета Аурелия Жвирблене заметила, что важно учитывать и количество свободных мест в больницах.

Обе женщины сказали Delfi.lt, что распространение мутаций также не позволяет спешить с введением послаблений.

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