Премьер-министр Литвы: через две недели посмотрим, какие ограничения можно смягчить или вообще отменить

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью на портале alfa.lt сказала, что основная цель, над которой работают – попытка избежать третий карантин.

"Я больше всего хотела бы избежать третьего карантина, если этому правительству удастся это сделать", – сказала Шимоните.

По ее словам, условия карантина могут начать смягчать с середины февраля, примерно, с 8–10 февраля.

"Мы посмотрим, с когда ограничения можно будет смягчить или, может быть, даже вообще отменить", – сказала Шимоните.

Глава правительства сказала, что со следующей недели правительственная комиссия по экстремальным ситуациям назовет конкретные условия для смягчения карантина. В первую очередь могут разрешить работу в салонах красоты, в тех случаях, когда услуги оказывают одному клиенту, а также разрешат открыть небольшие магазины промтоваров.

"Но в первую очередь нам надо дождаться, когда появятся надежные данные о том, что мы можем идти в этом направлении. Поскольку, несмотря на то, что ситуация улучшается, это улучшение ненадежное", – сказала Шимоните.

С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить объявленный карантин до начала марта.

"С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц – до 28 февраля", – заявила журналистам после заседания комиссии глава МВД Агне Билотайте.

Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.

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