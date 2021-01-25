Министр о привитых вне очереди: вторую дозу получат, но заплатят штрафы

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал, что люди, которые привились от коронавируса вне очереди, получат вторую дозу вакцины, но их ждет штраф, если их вина будет доказана.

"Если будет доказано, что, привив человека, нарушили действующий закон, вторую дозу люди получат, но обойдется это недешево", – сказал журналистам Дулькис.

По его словам, физических лиц ждет штраф в размере 500-1500 евро, а юридических 1500-6000 евро.

В начале января сообщалось о том, что вне очереди в Жальгирисской стоматологической клинике от коронавируса привили преподавателей Института стоматологии ВУ, у которых нет трудового договора с клиникой.

Минздрав начал расследование, но оно пока не завершено.

Сообщалось также о том, что в Шилале вне очереди привили руководителя частной станции скорой помощи Ambulansas Ричардаса Усялиса и его родственников.

Эти случаи нарушения расследуют специалисты Службы спецрасследований Литвы.

Второй дозой вакцины этих людей должны прививать на этой неделе.

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