Глава МИД Литвы предлагает применить санкции в отношении Кремля из-за действий против Навального

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что из-за действий против российского оппозиционера Алексея Навального к Кремлю следует применить санкции.

"Думаю, что Евросоюз (ЕС) должен направить решительный месседж, что это неприемлемо. На мой взгляд, у нас есть эффективный механизм - глобальный режим санкций ЕС в связи с правами человека, и я считаю, что этим следует решительно воспользоваться, чтобы направить четкий месседж, что мириться с нарушениями прав человека, где бы они не имели место - в Минске, Москве или Гонконге, - не будут", - сказал Г. Ландсбергис журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Российские силовые структуры 17 января задержали в московском аэропорту А. Навального и несколько десятков журналистов и активистов, приехавших его встретить, а в минувшую субботу применили силу против мирных участников протестов в городах России, более 3 тыс. из них задержали.

Г. Ландсбергис вместе с министрами Эстонии и Латвии призвал ЕС рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении сотрудников правоохраны, ответственных за насилие и аресты.

Другой важной темой министр считает предоставление вакцин от COVID-19 соседним странами. По словам Г. Ландсбергиса, то, что AstraZeneca сокращает производственные мощности и объемы поставок созданной ею вакцины Европе будут меньше, чем ожидалось - плохая новость не только для ЕС, но и для соседних с ним стран.

Кроме того, по словам Г. Ландсбергиса, важным вопросом на заседании будут трансатлантические отношения.

"Думаю, это лучший повод восстановить то, что потеряло силу в течение последних четырех лет, и воспользоваться этой возможностью, обсуждая вопросы, важные по обе стороны Атлантического океана: климат, торговля, права человека", - сказал он.

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