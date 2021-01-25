Статистика: в прошлом году мошенники выманили у жителей Литвы более 4,5 млн евро

Ущерб жителям Литвы, нанесенный электронными мошенниками в прошлом году, превысил 4,5 млн евро. Члены Ассоциации банков Литвы (АБЛ) зафиксировали в прошлом году 1336 случаев электронного мошенничества.

Самый большой урон причинен при перехвате переписки по электронной почте и посредством вовлечения людей в сети инвестиционного мошенничества. Немного снижается доля инцидентов, подкрепленных личным контактом преступников с жертвой и внушением, однако становится больше изощренных схем, мишенью которых становятся предприятия и организации, сообщила АБЛ.

Урон, нанесенный в результате так называемого инвестиционного мошенничества, когда преступники при помощи манипуляций вынуждают жителей якобы инвестировать в рискованные инструменты, а на самом деле - выманивают деньги, - составил 1,7 млн евро. В прошлом году таких инцидентов было больше всех остальных - 295 случаев.

Огромный ущерб понесли не только жители, но и предприятия в результате перехвата переписки по электронной почте и подделки данных счетов-фактур. Таких случаев за весь прошлый год зафиксирован 51, ущерб от них превысил 1 млн евро.

Несмотря на то, что все больше инцидентов происходит в виртуальном пространстве, злоумышленники по-прежнему нередко пользуются телефоном: случаев телефонного мошенничества в прошлом году было выявлено 163, ущерб от них составил 475 тыс. евро.

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