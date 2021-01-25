Столица Литвы празднует свой 698 день рождения

25 января 2021 года прошло 698 лет с того дня, как в письменных источниках впервые было упомянуто название столицы Литвы - Вильнюса. Сегодня столица предлагает отметить этот день, пишет madeinvilnius.lt.

25 января 1323 года князь Гедиминас написал письма Любеку, Штральзунду, Бремену, Магдебургу, Кельну и другим городам, пригласив их жителей приехать и поселиться в Литве.

В этом письме впервые было упомянуто название столицы Литвы - Вильнюс. Гедиминас пригласил рыцарей, купцов, врачей, оруженосцев, кузнецов, разных мастеров и ремесленников, сапожников, кожевников, мельников, земледельцев и других приехать в Литву и заниматься здесь торговлей и ремеслом.

Все они могли приехать в Литву с семьями и поселиться здесь. Гедиминас гарантировал приезжим свободный въезд и выезд, свободу от пошлин и налогов как минимум в первые годы жизни в княжестве.

"Наше слово останется надежным, как сталь", – сказано в письме князя.

В честь годовщины города будут освещены Жверинский, Белый, Зеленый мосты и мост Миндаугаса.

Красивыми огнями будет освещена башня Гедиминаса и меч князя Гедиминаса (имеется в виду памятник князю, который стоит на Кафедральной площади).

Красивыми огнями порадует телебашня. 25 января с 18.30 ч. она будет "танцевать" под звуки популярных литовских песен.

Все это можно наблюдать на сайте www.m-1.fm

Каждый родившийся в этот день в столице младенец получит в подарок боди с надписью "Вильнюс любит Тебя". Согласно подсчетам, в этот день должны родиться около 30 малышей.

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