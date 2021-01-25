Карантин в Литве предлагается продлить до начала марта

С целью сокращения распространения COVID-19 Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить объявленный карантин до начала марта.

"С учетом всех аргументов и цифр (...) принято решение предложить правительству продлить действие карантина еще на один месяц – до 28 февраля", – заявила журналистам после заседания комиссии глава МВД Агне Билотайте.

Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.

В данный момент запрещена работа большинства магазинов, спортклубов и мест отдыха, ограничены собрания и передвижение людей между самоуправлениями.

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