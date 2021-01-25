Эксперт: пандемией в Литве будем управлять путем снижения контактов и агрессивного тестирования

С помощью быстрых тестов на антигены, которые в Литве появятся в конце января, тестироваться сможет и бизнес, однако финансовую помощь бизнесу должно оказать правительство, считает ученый Euromonitor International, член созданного президентом совета по здравоохранению Вайдотас Землис-Балявичюс.

По его словам, жители, увидев улучшение статистики, начали реже регистрироваться на тестирование, несмотря на наличие симптомов.

"Когда сократилось количество новых случаев, жители стали реже самостоятельно регистрироваться на тестирование. Нужно активнее искать больных, тестировать их и изолировать", – сказал в интервью в передаче "Утро на Delfi" эксперт.

По словам ученого, сейчас все мощности надо направить на профилактическую проверку работников.

"В сфере образования еще достаточно высокий процент положительных тестов. Надо просто вылавливать больных. Поток уменьшился. Если это происходит, нужно предпринимать меры для его повышения", – сказал эксперт.

Он сказал, что первые тесты на антигены надо использовать для профилактического тестирования, начиная со сферы образования, а затем возможно использование этих тестов и в бизнесе при финансовой помощи государства.

"Если хотим сделать послабления, есть алгоритмы по проведению тестирования. Я надеюсь, что правительство поможет, бизнес просит компенсации на тесты – я думаю, правительство могло бы в этом участвовать. Только за счет масштабного тестирования мы вычислим (больных)", – сказал эксперт.

Он обратил внимание и на работу Национального центра общественного здравоохранения.

"Принципы своей деятельности НЦОЗ не изменил. Кто посылает людей на тестирование и активно их ищет? – Тот, кто следит за контактами и очагами. Мы можем критиковать НЦОЗ за то, что снизились масштабы тестирования, ведь контакты и очаги - его ответственность", – сказал Землис-Балявичюс, заметив, что НЦОЗ не передает данные Департаменту статистики, не предает их огласке.

"До ограничений проблемы были большие – 50% случаев не выявлены. Вопрос, что там за ситуация. Минздрав говорил, что у него есть план действий, То, что руководитель НЦОЗ не ушел - большая проблема. Если у нас некому активно контролировать ситуацию, мы в беде. Это плохо", – сказал эксперт.

Что касается цели президента Литвы Гитанаса Науседы - привить до лета 70% взрослого населения, ученый сказал, что эту задачу напрасно критикуют.

"Я считаю, что президента напрасно критикуют за такую амбициозную цель. Она верная. Мы должны быть готовы привить 70% населения до июля. Проблема лишь в поставках вакцины. (...) Заказы ЕС большие, но проблемы с мощностями", – заметил Землис-Балявичюс, сказав, что надо надеяться на увеличение мощностей.

"Давайте надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. К сожалению, в данном случае неизвестно - процесс производства, который мы не можем контролировать", – сказал эксперт, заметив, что пока расслабляться нельзя.

"Когда количество больных снизится до определенного уровня, можно ввести смягчения. Никто не хочет их постоянно сохранять, ведь они наносят вред экономике, это отрицательные последствия. Пока смягчения преждевременны, если иметь в виду британский штамм, иначе вернемся в изначальную точку. Наша система здравоохранения может не справиться с третьей волной. Поэтому и не спешат со смягчениями", – прибавил Землис-Балявичюс.

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