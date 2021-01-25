В Литве прогнозируют сильный снегопад, такого не было уже 15 лет

В понедельник после обеда в Литву придут осадки. Дорожные службы предупреждают, что такого снегопада, который нас ждет, не было уже 15 лет.

Компания Grinda, отвечающая за уборку дорог, отмечает, что снег будет идти несколько дней, за это время выпадет около 30 см снега. Такое количество осадков считается стихийным.

По словам специалистов компании, снег пойдет в столице с 16-17 ч.

"В ближайшие трое суток толщина снежного покрова увеличится на 30 см. Напоминаем: если за 12 часов выпадает 20–30 мм осадков, такое количество осадков считается стихийным", – сказано на странице компании в фейсбуке.

Такого количества снега, какое должно выпасть 25-28 января, опытные службы не видели уже 15 лет. "Нас ждут трое суток работы – будут работать все наши люди, взя техника", – сказано в сообщении Grindа.

С 4:15 ч. 25 января рабочие Grindа уже работали во всем городе – посыпали тротуары и дороги солью и солью с песком.

С 14 ч. Специализированная техника будет дежурить на всех дорогах, а особенно на главных артериях столицы: ул. T.Нарбуто, Оланду, В.Кудиркос, С.Баторо, Укмергес, Гарюну, Пяргалес, Озо, Жалюю яжеру, Поперяус, Милейшишкю, Рокантишку, Кално и проспекте Саванорю.

"Хотим попросить проявить терпение, все 1690 улиц, за которыми присматривает компания Grindа, идеально почистить не удастся. Хотим информировать, что чистить дороги будем в порядке приоритета. Сначала те, по которым ходит общественный транспорт, а потом и другие.

Напоминаем, что по действующим правилам, дороги должны расчистить в течение 6 часов после того, как перестанет идти снег", – сказано в сообщении.

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