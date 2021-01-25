По данным LRT, организация "Дапамога", которую возглавляет проживающая в Литве белорусская предпринимательница Наталья Колегова, собирала пожертвования у литовцев. По ее словам, было собрано около 25 тыс. евро, и за счет этой суммы проживающим помогали поселиться, заплатить за еду, одежду, визы.

Однако Отдел расследований LRT сообщает, что собрал документы и свидетельства белорусов о том, что они платили за квартиры. По данным LRT, Н. Колегова арендовала квартиры белорусам даже по цене, выше рыночной, хотя при этом утверждала, что помогает безвозмездно.

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По данным LRT, для получения средств из международных фондов помощи, возможно, при содействии Н. Колеговой фальсифицировались договора аренды. В них фальсифицировались и подписи глав компаний.

Н. Колегова об этом предоставила LRT различные версии, а затем утверждала, что договора являются поддельными и не связаны с ней.

Компания Natalex,принадлежащая этой предпринимательнице и ее супругу, возможно, фальсифицировала и справки литовских медиков – это LRT подтвердил один из медиков, якобы предоставлявших консультации.

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