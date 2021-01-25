Крупные торговые сети Литвы надеются на рекордные продажи и планируют инвестиции

Крупные торговые сети Литвы отметили прошлый год рекордными продажами по сравнению с удачным 2019 годом и отчасти должны благодарить за это пандемию. В этом году сети готовы к инвестициям: десятки новых магазинов, сотни новых работников. Экономисты признали, что оторваться от малого бизнеса крупным сетям помогла пандемия, но это происходит во всем мире.

Неспециализированные магазины, торгующие продуктами питания, табачными изделиями и алкоголем в январе-октябре 2020 г. продали товары за 4,12 млрд. евро – это на 4,97% больше, чем за тот же период 2019 года, сообщает Департамент статистики Литвы.

Крупные торговые сети - Rimi, Iki, Norfa - говорят, что прошлый год был не только не хуже, но даже лучше 2019 г., а в 2021 г. они планируют расширение. Однако это не значит, что магазины получали сплошную прибыль - во время пандемии увеличились расходы.

Сеть Rimi планирует в этом году открыть как минимум 12, а Norfa – 15 новых или обновленных магазинов, Iki говорит об инвестициях на десятки миллионов евро. Пока о своих планах ничего не говорит сеть Maxima.

Старший экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что это естественное последствие пандемии, как и сокращение потребности в офисах и расширение интернет-продаж.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас считает, что для магазинов должны создать одинаковые условия конкуренции, но вопрос управления пандемией решают эпидемиологи.

Розничная торговля непродовольственными товарами понесла во время первого карантина понесла большие потери, несмотря на это в январе-октябре 2020 года продажи были на 8,3% больше, чем год назад и составляли 4,46 млрд. евро.

Гендиректор Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявчюс сказал, что надеются, что 2020 г был лучшим годом в истории компании, но потребовал и немало инвестиций ради обеспечения безопасности покупателей и работников. Однако пандемия, по его словам, принесла новые возможности - была начата электронная торговля. В этом году, по словам Бандзявичюса, в разных городах планируют открыть 12 новых магазинов, а один реконструируют. В планах - увеличиение количества работников на 400 человек.

Компания Norfos mažmena в 2019 г. получила рекордные доходы в размере 632,8 млн. евро, рост составил 7,7%. Согласно подсчетам, результаты улучшились и в прошлом году.

"Пандемия не повлияла на планы Norfа в связи с расширением сети. Сеть в 2021 г. планирует открыть 15 новых или обновленных магазинов и инвестирует в них 15 млн. евро", – сказал пресс-секретарь компании Дарюс Рилишкис.

Он подтвердил, что это приведет к росту числа работников и что зарплаты в сети растут каждый год.

Представители компании Palink, которой принадлежит сеть Iki, несмотря на хорошие результаты, отмечают, что пандемия нанесла немалый урон.

Однако пресс-секретарь сети Вайда Будрене назвала 2021 г. годом больших инвестиций. На строительство новых магазинов планируют выделить около 10 млн. евро, а на обновление - 20 млн. евро. Кроме того, сеть развивает электронную торговлю.

Представители сети Maxima не могли ответить на вопросы Delfi, поскольку ее облигации находятся на бирже, финансовую информацию сначала должны предоставить инвесторам.

Представитель Lidl Lietuva Валдас Лопета сказал, что до лета, когда появится финансовый отчет, компания не комментирует финансовую информацию. Заметил лишь, что компания продолжит инвестиции и расширение.

Экономист банка Luminor Маурицас предупреждает, что в Литве растет отрыв между крупными сетями и малыми предпринимателями. Из-за пандемии часть бизнеса осталась за бортом, а самую большую выгоду от этого получают крупные сети.

"Эта проблема существует не только в Литве, но и в других странах ЕС, ведь в крупных ТЦ продают не только продукты питания, но и другие товары. Согласно статистике, оборот продаж рос как во время первого, так и во время второго карантина", – сказал Маурицас.

Он сказал, что тут есть лишь два пути - запретить сетям продавать непродовольственные товары или открыть и другие магазины. Оба эти пути имеют свои недостатки.

По словам Маурицаса, в магазинах риск заражения невелик, если соблюдают все правила безопасности и гигиены, ведь контакты там неблизкие и короткие.

"Есть аргументы, но эти опросы решают эпидемиологи", – сказал экономист.

Экономист Нериюс Мачюлис считает, что во время пандемии больше всего пострадали не торговые места, а сфера услуг, поскольку многие магазины стали торговать своими товарами по интернету.

"Пандемия меняет привычки людей в сфере труда, учебы, требуется меньше офисов. Одни в этой ситуации выиграют, другие окажутся в проигрыше", – заметил экономист.

Он считает, что смягчать карантин надо не со сферы торговли, а со школ, так как именно там потери самые серьезные.

Мачюлис считает, что пандемия внесет определенные коррективы и в будущем, например, немало людей будет по-прежнему покупать все необходимое по интернету.

Он заметил, что сейчас очень не хватает конкретных критериев, руководствуясь которыми будут менять условия карантина.

"Эта неизвестность и злит и тяготит. Если бы был ясный план, в зависимости от каких критериев, какие послабления введут, было бы легче планировать будущее", – считает Мачюлис.

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