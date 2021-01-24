Важнейшие события выходных: протесты в России и кризис социал-демократов

BNS представляет обзор самых важных новостей выходных в Литве и за рубежом:

* Протесты в России. В субботу в городах России прошли массовые акции в поддержку арестованного критика Кремля Алексея Навального. Во время митингов задержано почти 3,5 тысячи протестующих, в Москве произошли столкновения ОМОНа с демонстрантами. Прокуратура Санкт-Петербурга начала расследование возможного насилия со стороны правоохранительных органов. США и другие западные страны осудили задержание мирных демонстрантов и журналистов, а Россия обвинила Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела страны.

Кампании в поддержку А. Навального прошли также в Вильнюсе, Таллинне и некоторых других городах. Лидеры стран Балтии призвали Евросоюз ввести санкции в отношении ответственных за задержания. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал действия российских властей "возвращением к сталинской эпохе", а министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это свидетельствует об ослаблении режима. Министры иностранных дел ЕС намерены обсудить ситуацию в России в понедельник.

* Акция в Минске. В субботу в Минске милиция сообщила о задержании около 100 человек во время акций протеста сторонников оппозиции.

Коронавирусная ситуация:

* В субботу и воскресенье в Литве выявлено 1 774 новых случая коронавируса, 48 человек умерли. Всего за выходные было проверено почти 15 000 образцов. Вакциной от COVID-19 в Литве уже привили 58 039 человек, обеими дозами - 8 997 человек. Темпы вакцинации снизились: 253 человека были вакцинированы первой дозой, 9 - второй.

* В больницах Литвы проходят лечение почти 1,5 тысячи пациентов с COVID-19, из них 166 - в реанимации. Кислородом дополнительно обеспечены 1 085 пациентов, а искусственная вентиляция легких понадобилась 104 пациентам.

* Фармацевтическая компания AstraZeneca объявила, что сокращение производственных мощностей должно будет ограничить поставки вакцины COVID-19 в Европу, что вызвало возмущение в странах ЕС. Компания сообщила Литве, что поставит только пятую часть обещанного количества вакцины в первом квартале. Президент Гитанас Науседа говорит, что это не повлияет на поставленную Литвой цель вакцинировать 70 процентов население к середине лета.

* Представители Государственного агентства по контролю за лекарствами сообщили, что с момента начала вакцинации против COVID-19 было зарегистрировано несколько десятков побочных реакций, в основном после вакцинации второй дозой. Европейское агентство по лекарственным средствам расследует случаи смерти после вакцинации, но говорит, что данные не позволяют связать это с вакциной.

* Во Франции в воскресенье вступили в силу новые меры пограничного контроля, принятые властями для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и предотвращения третьего национального карантина.

* Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, не только более заразен, но и приводит к более высокой смертности среди инфицированных.

* Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире с начала пандемии превысило 98,7 миллиона, а число жертв COVID-19 возросло до 2,12 миллиона.

* Кризис социал-демократов. После ухода депутата Гинтаутаса Палуцкаса из Литовской социал-демократической партии в связи с критикой в его адрес, партийный совет должен к полудню понедельника решить, назначать ли временным председателем Вилию Блинкявичюте, члена Европейского парламента. Выборы нового лидера назначены на апрель.

* Смерть легенды. Легенда телевидения Ларри Кинг, который на протяжении полувека общался с мировыми лидерами, кинозвездами и обычными людьми в своих шоу, умер в Лос-Анджелесе в субботу.

* Обвинение Трампа. Рассмотрение обвинения бывшего президента США Дональда Трампа начнется во вторую неделю февраля, сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

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